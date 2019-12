Rebus Ibrahimovic: Napoli forte, distanza col Milan

Secondo 'Sky Sport' il Napoli sarebbe forte su Ibrahimovic: lo svedese gela l'offerta del Milan, 3 milioni per 6 mesi e rinnovo in caso di Champions.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il si sarebbe inserito in maniera decisa nella corsa a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese avrebbe frenato nella trattativa con il di Boban.

La distanza fra l'attaccante svedese ed i rossoneri è legata all'ingaggio e al rinnovo per il secondo anno: il Milan, infatti, avrebbe offerto ad Ibrahimovic 3 milioni per sei mesi e altri 6 milioni per il secondo anno. Il rinnovo, però, sarebbe legato alla qualificazione dei rossoneri alla prossima , mentre lo svedese vorrebbe avere la certezza per il secondo anno. Massara ai microfoni di 'Sky' conferma la distanza fra le parti.

"Momento di riflessione per Ibrahimovic, noi siamo in attesa. Non c'è una vera trattativa in corso".

Il Milan attende Ibra e, intanto, si appresta a giocare nella difficile trasferta di . E nella corsa ad Ibrahimovic ci sono anche i 'Felsinei' sullo sfondo: il Bologna ha avuto dei contatti con lo svedese tramite l'amicizia che lo lega a Sinisa Mihajlovic, come confermato a 'Sky' dal direttore sportivo degli emiliani Riccardo Bigon.

“Suggestione che abbiamo già spiegato e l’ha spiegata anche Sinisa. Hanno un contatto diretto e Ibra era d’accordo che avrebbe preso una decisione a dicembre. Aspettiamo la sua decisione e siamo in attesa”.

Tutti attendono Ibrahimovic e la sua fatidica decisione, ma chi sembra essere passato in vantaggio al momento è il Napoli. I partenopei starebbero cercando di convincere Zlatan ad accettare la causa azzurra ed a diventare il nuovo idolo del 'San Paolo'.