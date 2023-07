Rebic via dal Milan? Offerta di prestito del Besiktas

Escluso dai convocati per la tournée e sempre più ai margini del progetto: secondo SportsDigitale il Besiktas vorrebbe il croato per il suo attacco.

Non sono tempi facili per Ante Rebic al Milan. Dopo una stagione deludente con tre goal all'attivo, l'attaccante croato è sempre più ai margini del progetto, tanto che Stefano Pioli non l'ha convocato per la tournée negli Stati Uniti.

Ora, con gli arrivi di Okafor, Pulisic, Romero e quello imminente di Chukwueze, il croato ha anche molto meno spazio per incidere dalla panchina. Per questo i rossoneri stanno cercando di cederlo, anche per alleggerire la rosa e il monte ingaggi.

Secondo Yagiz Sabuncuoglu di SportsDigitale, il Besiktas avrebbe fatto recapitare al Milan un'offerta ufficiale per il prestito di Rebic.

Il club vorrebbe cederlo a titolo definitivo, quindi è probabile che rispedirà al mittente questa prima proposta, ma da qui potrebbe nascere un ragionamento per trovare una formula che soddisfi entrambi.

Una cosa è certa: Rebic non farà parte del gruppo della prossima stagione, anche se non dovesse trovare una sistemazione lontana dal Milan.