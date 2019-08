Rebic all'Inter, l'Eintracht nega: "Nessuna offerta, speriamo che resti"

Ante Rebic, attaccante croato accostato anche all'Inter, dovrebbe restare a Francoforte: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta".

Dopo l'acquisto di Romelu Lukaku il grande obiettivo per l'attacco dell' resta Edin Dzeko mentre sembra allontanarsi l'ipotesi Rebic, individuato come possibile alternativa dai nerazzurri.

A confermarlo, come riporta 'Marca', è direttamente il direttore sportivo dell' Francoforte che nega di avere ricevuto offerte per Rebic.

"Speriamo che rimanga con noi. Finora nessun club ha presentato offerte per Ante ma il mercato è ancora aperto e non si sa mai cosa accadrà".

L'Eintracht d'altronde in questa estate ha già perso due pezzi da novanta come Luka Jovic e Sebastien Haller: il primo si è trasferito al , mentre il secondo giocherà in Premier League col . Ecco perchè adesso i tedeschi sperano di trattenere a Francoforte almeno Rebic.

Nell'ultima stagione il croato, che in ha già vestito la maglia della , ha collezionato 38 presenze segnando 10 goal tra e coppe.