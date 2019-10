Real Madrid, Ziyech e Van de Beek le priorità per gennaio

Il Real Madrid vuole 'riparare' la stagione cominciata in modo opaco con un mercato invernale di qualità: Ziyech e Van de Beek i due obiettivi.

Il non ha cominciata la nuova stagione come i tifosi speravano, come sperava soprattutto Florentino Perez dopo l'ingaggio di Zidane ed una campagna acquisti estiva molto onerosa. In le Merengues sono primi, ma in Champions la squadra occupa l'ultimo posto, con un solo punto totalizzato e due gare molto deludenti fino ad ora.

In generale, il gioco del Real Madrid non è piaciuto ai tifosi e a tratti nemmeno alla dirigenza, per questo secondo quanto riportato da 'Sport', Florentino Perez ha individuato nel centrocampo il reparto da migliorare. Ci sono due nomi in cima alla lista, uno ormai scritto da tempo ed uno nuovo: Donny van de Beek e Hakim Ziyech.

Entrambi i giocatori giocano nell', che ha sorpreso l'anno scorso in Champions proprio il Real Madrid. Van De Beek era stato già cercato in estate, ma poi non se ne fece nulla anche per il Real temporeggiò fino alla fine con la speranza di acquistare Pogba.

Ziyech è una novità. Ha convinto ulteriormente in questo inizio di stagione e nel Real Madrid potrebbe giocare sia come interno di centrocampo che come esterno offensivo. Entrambi i giocatori hanno un contratto in scadenza nel 2022 ma, a detta del quotidiano spagnolo, sono due assolute priorità per le Merengues.

L'assalto sarà tentato a gennaio, per regalare a Zidane questi due innesti. Un altro nome che interessa, sempre per lo stesso ruolo, è Eriksen del . Ma anche il danese non è certo una novità tra gli interessi del Real.