Real Madrid, Zidane perentorio su Bale: "Resterà qui"

Dopo la vittoria sul Celta Vigo, Zinedine Zidane parla di calciomercato, escludendo una partenza di Gareth Bale: "Lui e James difenderanno la maglia".

La vittoria convincente del sul Vigo all'esordio nella sembra aver spazzato via le ombre nere sopra le merengues. Al termine del match del Balaídos, un Zinedine Zidane visibilmente rasserenato ha parlato anche del futuro di Gareth Bale e James Rodriguez, con il gallese protagonista dal 1' nella gara.

"Bale rimarrà con noi. Dobbiamo concentrarci su questa stagione, nient'altro".

Sembra da escludere a questo punto una partenza del gallese nelle ultime settimane del calciomercato estivo, nonostante i rapporti sempre contrastanti fra l'ex e il tecnico francese negli ultimi mesi della scorsa stagione e durante tutto il precampionato, forse anche a causa del grave infortunio che ha estromesso Asensio e per il problema accusato da Hazard.

E James Rodriguez? Il colombiano, oggetto del desiderio del , pur essendo convocato per Vigo, non è sceso in campo nella vittoriosa trasferta. Ma Zidane assicura: