Il Real Madrid vuole Timo Werner: obiettivo per l'estate

La super stagione di Timo Werner attira le attenzioni del Real Madrid: attesa l'offerta per il classe 1996, che ha una clausola da massimo 60 milioni.

Tenere il passo di Lewandowski in quanto a goal stagionali in è il miglior biglietto da visita possibile per un attaccante. È ciò che sta facendo Timo Werner, autore finora di 23 reti tra campionato e coppe e miglior giocatore del attualmente capolista in .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport DE', sul giocatore classe 1996 è piombato il . La 'Casa Blanca' è alla ricerca di un altro vice Benzema dopo gli esperimenti falliti di Mariano Diaz, già in partenza a gennaio, e Luka Jovic, che ha segnato solo un goal finora.

L'attaccante scuola sembra essere il prescelto anche per una questione di duttilità (può giocare in tutti i ruoli dell'attacco) e anche di prezzo. Nel contratto di Werner con il Lipsia, che scade nel 2023, ci sarebbe una clausola di uscita che può variare tra i 30 e i 60 milioni di euro.

Un colpo low cost, ma si parla di un nazionale tedesco, un giocatore che si affianca ai grandi attaccanti tedeschi della storia per i numeri in Bundesliga. Per questo il Real Madrid ci pensa: l'offerta dovrebbe essere soltanto questione di tempo.