Real Madrid, tutto su Sterling: pronti 81 milioni di euro più Bale

Il Real Madrid vuole Sterling e propone uno scambio di lusso al Manchester City. Guardiola, però, al momento è poco interessato a Bale.

Occhio alla possibile bomba. E al possibile scambio: Raheem Sterling per Gareth Bale. Fantamercato? No, operazione possibile. Ed è proprio la proposta che il ha intenzione di avanzare nelle prossime settimane per provare a convincere il .

'Sky Sports UK' lancia la bomba: il Real Madrid è pronto a offrire 70 milioni di sterline (81 milioni di euro circa) più il cartellino di Bale per aggiudicarsi, a gennaio o più probabilmente da luglio, proprio Sterling. Giocatore che peraltro è già stato cercato dalle Merengues, ma senza successo, nella recente finestra estiva di calciomercato.

La valutazione di Sterling è mostruosa: si aggira attorno ai 150 milioni di sterline (173 milioni di euro circa). Ed è per questo che il Real ha deciso di provare ad abbatterla inserendo nella trattativa Bale, elemento che da tempo non rientra nei piani di Zidane e per il quale si è pure tornato a parlare di un possibile approdo in .

La difficoltà, sempre secondo 'Sky Sports UK', risiederebbe proprio nel Manchester City: Guardiola e la dirigenza dei campioni d' in carica sarebbero infatti poco interessati a riportare in Premier League Bale, preferendo tenersi stretto Sterling.

In ogni caso, il mese prossimo i rappresentanti del Real Madrid assisteranno alle sfide dell'Inghilterra contro Montenegro e Kosovo, valide per le qualificazioni a . In campo ci sarà proprio Sterling, il grande oggetto del desiderio degli spagnoli assieme ai sogni Mbappé e Neymar.