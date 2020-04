Il Real Madrid rivoluziona l'attacco: Haaland subito, Mbappé nel 2021

Florentino Perez progetta un doppio colpo da urlo per l'attacco del suo Real Madrid: 75 milioni per Haaland, poi l'assalto a Mbappé.

In attesa di tornare a giocare il ha già le idee ben chiare per quanto riguarda le future mosse sul mercato: Florentino Perez vuole rivoluzionare il reparto offensivo della squadra di Zidane con due grandissimi colpi.

Stando a quanto riferito da 'Marca', i Blancos hanno inserito sulla lista dei propri acquisti due pezzi da novanta come Haaland e Mbappé. Il primo, appena acquistato dal , ha una clausola di rescissione pari a 75 milioni di euro valida soltanto per i grandi club, fatta inserire al momento della firma dall'agente Mino Raiola.

Una somma che il Real sembra disposto a versare già quest'anno, regalando a Zidane un centravanti di grande livello che possa prendere l'eredità di Benzema. Jovic si è rivelato infatti un flop ed è già in uscita, mentre Mariano Diaz non si è dimostrato all'altezza.

Ma un botto di mercato ancora più grande è programmato per il 2021, quando il club madridista darà l'assalto a Mbappè per quello che dovrebbe essere il nuovo leader della squadra.

Dal canto suo il giocatore ha sempre sognato di vestire la maglia del Real Madrid e il contratto in scadenza nell'estate del 2021 potrebbe essere la vera chiave del trasferimento, con il che potrebbe essere costretto a lasciar partire il proprio gioiello a prezzi decisamente inferiori per evitare di perderlo poi a costo zero.