Donnarumma perde palla: Benzema pareggia per il Real Madrid

Si è accesa al 61' della ripresa, Real Madrid-PSG. Dopo il successo di misura targato Mbappé a Parigi, nel match di ritorno è stato ancora una volta il francese a portare avanti gli uomini di Pochettino. Gara in controllo degli ospiti, fino all'improvviso errore di Donnarumma nel secondo tempo.

Dopo la paratona, l'incertezza 😱#Donnarumma la combina grossissima sul pressing di Benzema: il suo errore riapre il discorso qualificazione e infiamma #RealPSG 🔥pic.twitter.com/cjDeZthC25 — GOAL Italia (@GoalItalia) March 9, 2022

Siamo nella metà campo del PSG, con Donnarumma che riceve palla dalla fascia sinistra: Benzema corre verso la sfera, con l'ex milanista che fatica a rinviare il pallone. La pressione dell'attaccante di Ancelotti porta il portiere dei parigini a svirgolare verso la parte opposta del campo.

La sfera finisce così sui piedi di Vinicius dall'altra parte del campo, abile a rimettere al centro per lo stesso Benzema, che da centro area batte Donnarumma per l'1-1. Rimettendo in discussione il passaggio del turno del PSG.

L'articolo prosegue qui sotto

Proteste furiose da parte di Donnarumma, a terra dopo il contrasto con Benzema: per il direttore di gara ammonizione al portiere italiano e goal confermato per il pareggio del Real Madrid.

Per il Campione d'Europa 2021 la sfida contro il team Ancelotti si è completamente rivoltata, vista la grande parata proprio sull'attaccante francese nel primo tempo, e in generale una massima attenzione sulle conclusioni dello stesso ex Lione.

Una rete che ha portato il PSG a crollare psicologicamente: nel giro di pochi minuti, infatti, il Real Madrid ha prima trovato il 2-1 che avrebbe portato la gara ai supplementari, dunque il tris ancora grazie a Benzema. Una tripletta che porta avanti la squadra spagnola e lascia con l'amaro in bocca i francesi. Ancora una volta.