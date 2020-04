Il Real Madrid piomba su Pellistri: il nuovo 'crack' del calcio uruguaiano

Il Real Madrid ha già avviato i contatti per il 18enne del Peñarol che sta incantando in Uruguay: su Facundo Pellistri c'è anche il Manchester City.

Le competizioni devono ancora essere concluse ma il calciomercato è già attivo dietro le quinte: il sta lavorando per mettere le mani sul nuovo grande talento del calcio uruguaiano, Facundo Pellistri del Peñarol.

Già avviati i primi contatti con il club che ha già ceduto nel 2016 Federico Valverde ai Blancos: le due parti sono in buoni rapporti e l'esterno offensivo 18enne potrebbe presto seguire le orme del giovane connazionale.

Il Real Madrid potrebbe però trovare la forte concorrenza di Boca Juniors, Flamengo e soprattutto , già interessate al classe 2001. A soli 17 anni, dopo le prime tre partite con la squadra guidata da Diego Forlan, Pellistri non ha più perso il posto in squadra arrivando a sorprendere tutti gli addetti ai lavori in patria.

Altre squadre

Esterno destro che può giocare anche a sinistra: formidabile nello stretto e negli spazi aperti con un dribbling sopra la media e una visione di gioco insolita per un atleta così giovane: il Peñarol gli ha già consegnato la prestigiosa maglia numero 10 e il Real sta cercando di accelerare i tempi per strapparlo alla concorrenza con costi ancora contenuti.

Talento infinito e personalità da vendere: Pellistri ha esteso il proprio contratto con il suo attuale club fino al 2022, ma la sua avventura in patria potrebbe presto finire per il grande salto in Europa.