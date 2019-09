Real Madrid, Nacho non convocato col Villarreal: possibile addio

Nacho non fa parte della lista dei convocati del Real Madrid per la gara col Villarreal: voci su una possibile cessione in extremis.

Tra un infortunio e l'altro, un'assenza e l'altra, il trova anche il tempo per un'esclusione per scelta tecnica: quella di Nacho, nemmeno convocato per la sfida in programma questa sera (calcio d'inizio alle 21) contro il .

Il nome del difensore delle Merengues non compare nella lista di 19 elementi diramata dal Real Madrid a poche ore dalla sfida. Un'assenza a sorpresa, completamente inattesa e rimarcata anche dalla stampa spagnola.

Nessuna spiegazione da parte dal Real Madrid, anche se, secondo quanto filtra dalla , è possibile che Nacho possa essere coinvolto in un'operazione in extremis. Anche in , così come in A, il calciomercato chiuderà domani.

Per quanto riguarda il resto dell'elenco dei convocati del Real Madrid, le altre assenze riguardano unicamente giocatori infortunati. E da Hazard a James Rodriguez, passando per Isco, non sono pochi.