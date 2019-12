Real Madrid, Mbappé unico obiettivo: la chiave è Vinicius

Il Real Madrid continua a pensare a Mbappé. Vinicius può essere la contropartita giusta per convincere il PSG a mollare la presa.

Il Real Madrid ha in testa soltanto un nome per il calciomercato estivo del 2020. E, se non dovesse centrare l'obiettivo, lo perseguirà probabilmente nei prossimi anni, ma la 'Casa Blanca' vuole Kylian Mbappé, prima o poi. E potrebbe avere anche la chiave giusta per arrivare a lui.

Secondo quanto riportato da 'As', la carta che il potrebbe giocarsi sarebbe quella di Vinicius Junior, che nella sua seconda stagione al Bernabéu sta trovando grandissime difficoltà, a partire dal poco spazio che Zidane gli ha concesso finora.

Soltanto 448 minuti e tante panchine per il classe 2000 in stagione, finito anche dietro al connazionale Rodrygo nelle rotazioni. Nelle ultime due partite di non è nemmeno andato in panchina e anche in è finito ai margini.

Leonardo, invece, vede nel giocatore un futuro top player di livello mondiale. Ragion per cui potrebbe volerlo a Parigi e, a questo punto, condizione necessaria per ogni offerta che il Real Madrid possa presentare per Mbappé.

Il fuoriclasse francese sarebbe inoltre scontento della gestione di Tuchel, che spesso gli ha risparmiato minuti o lo ha escluso dall'undici titolare senza problemi di forma fisica. L'ultima volta nell'infrasettimanale contro il : lo ha tolto a 12 dalla fine sull'1-0.

A Madrid sarebbe accolto a braccia aperte, ma ovviamente prima il Real dovrà fare i conti col , che non vuole privarsi del giocatore. Che per ora non ha però rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. E nei prossimi mesi la situazione può evolversi ancora.