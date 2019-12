Il Real Madrid sogna il colpo Mbappé: operazione dalle cifre mostruose

Il Real Madrid ha individuato in Mbappé il grande obiettivo per la prossima estate: potrebbe essere un’operazione da oltre 300 milioni di euro.

Ha da pochi giorni compiuto 21 anni, ma nel corso della sua giovane carriera ha già avuto modo di vincere tutto in , di laurearsi campione del mondo e di superare la soglia dei 100 goal segnati.

Kylian Mbappé è a detta di molti il nuovo grande fenomeno del calcio mondiale chiamato a raccogliere l’eredità di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e non è un caso che il club più famoso al mondo, il , lo segua da tempo con l’obiettivo di chiudere quella che sarebbe una delle operazioni più clamorose di sempre.

Secondo quanto riportato da AS, i Blancos nel 2019 hanno intensificato i loro sforzi per provare a prendere il fuoriclasse del la prossima estate. Il club parigino, dal canto suo, è pronto a tutto per rinnovare il contratto del suo gioiello che scadrà nel 2022, tanto che è pronto ad offrirgli condizioni simili a quelli di Neymar.

Nasser Al-Khelaïfi sa che quello di fronte a lui è un vero e proprio bivio perchè nel caso in cui Mbappé dovesse rifiutare il rinnovo (sarebbero già state diverse le offerte rispedite al mittente) sarà costretto a metterlo sul mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero nell’estate del 2022.

La situazione che si è venuta a creare può giocare a favore del Real Madrid e Florentino Perez sarebbe disponibile ad uno sforzo enorme pur di far suo l’asso francese. Il costo complessivo dell’operazione potrebbe superare i 300 milioni di euro, ma si tratta di un ostacolo che potrebbe essere superato.