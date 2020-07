Real Madrid, Mariano Diaz positivo al coronavirus: è in isolamento a casa

Il Real Madrid comunica che l'attaccante Mariano Diaz è risultato positivo al Covid-19: il giocatore è in buona salute e già in isolamento.

Il coronavirus colpisce anche in casa a pochi giorni dalla ripresa della : mister Zinedine Zidane perde Mariano Diaz, che è risultato positivo al Covid-19 durante i test individuali effettuati.

Questo il comunicato delle Merengues sull'attaccante classe '93, che è stato subito messo in isolamento domiciliare:

"Dopo i test effettuati individualmente sui giocatori della prima squadra al Real Madrid Medical Services, il nostro giocatore Mariano Diaz è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa".

Il giocatore dominicano non ha preso parte agli ultimi allenamenti della squadra e con ogni probabilità non potrà scendere in campo nel match d'andata di Champions League contro il , in programma per il 7 agosto.