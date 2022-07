Real Madrid-Juventus 2-0: Benzema e Asensio stendono i bianconeri

Con una rete per tempo i 'Blancos' battono la squadra di Allegri al Rose Bowl Stadium di Pasadena: decidono il rigore di Benzema e il goal di Asensio.

Si conclude con una sconfitta la tournée americana della Juventus di Massimiliano Allegri. Davanti ai 92 mila spettatori presenti al Rose Bowl Stadium di Pasadena i bianconeri incassano la prima sconfitta nel match contro i campioni d'Europa del Real Madrid, che centrano il primo successo nel Summer Tour in terra statunitense grazie al calcio di rigore nel primo tempo di Karim Benzema e alla rete nella ripresa di Marcos Asensio.

Allegri ritrova Dusan Vlahovic, per la prima volta titolare, e schiera il serbo nel tridente completato da Di Maria e Kean. In mezzo al campo chance per Fagioli, con Locatelli e Zakaria, mentre la retroguardia davanti a Perin è formata da Danilo e Alex Sandro sugli esterni e dalla coppia centrale Bonucci-Bremer.

Dall'altra parte c'è Karim Benzema a guidare i 'Blancos', con Vinicius Jr e Valdverde a supporto. Ancelotti schiera il centrocampo titolare con Kroos, Casemiro e Modric, mentre in difesa c'è Alaba con Militao al centro e la coppia Carvajal-Mendy ad agire sugli esterni.

Pronti via e il Real va in goal con Benzema, ma Valverde è in fuorigioco. La Juventus si fa vedere in avanti al 12' e va subito ad un passo dal goal: Bonucci calcia direttamente verso la porta un calcio di punzione procurato da Fagioli e sfiora la rete: il tentativo del capitano bianconero si stampa sulla traversa.

Juve ancora pericolosa con Zakaria. L'ex Borussia Monchengladbach ha la palla buona all'altezza del dischetto ma ciabata malamente il pallone non riesce a indirizzare in porta.

Pochi minuti più tardi, una disattenzione costa cara alla Juventus. Sul retropassaggio di Vlahovic, Danilo si fa trovare impreparato e viene sorpreso dal connazionale Vinicius Jr, che gli ruba il tempo. L'ex terzino di Porto e Manchester City commette fallo all'interno dell'area di rigore, concedendo il rigore. Sul dischetto si presenta Karim Benzema, che batte Perin e porta il Real in vantaggio.

Al 27' la Juve chiede il rigore: Di Maria approfitta di un errore di Militao e si fionda sul pallone. L'ex Porto interviene in extremis e va a contrasto con l'argentino: l'arbitro lascia correre, decisione confermata dal VAR.

A pochi secondi dall'intervallo, la Juve va vicina al pari in due occasioni. Prima Vlahovic si libera della marcatura in area e si coordina per la conclusione al volo davanti alla porta di Courtois, ma viene anticipato prima da Militao in extremis. Poi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Maria, Bremer anticipa tutti ma il suo colpo di testa finisce su Zakaria.

Forte di una condizione fisica superiore rispetto a quella dei bianconeri, nella ripresa il Real Madrid continua a spingere e sfiora due volte il raddoppio con Carvajal e Benzema. Perin è strepitoso e nega ben due volte la rete agli avversari.

Ma per il 2-0 è solo una questione di tempo: al 69', Eden Hazard inventa e trova Vallejo, che pesca Marcos Asensio tutto solo al centro dell'area. Per lo spagnolo è un gioco da ragazzi mandare la sfera in fondo al sacco.

Tre minuti più tardi il neo entrato Soulé spaventa il Real con una conclusione mancina che si spegne sull'esterno della rete.

Il match si conclude con un'occasione per parte: Gatti è decisivo e ferma Rodrygo, lanciato a rete, con un intervento in scivolata, mentre Cudrig manca la rete dell'1-2 con una conclusione da buona posizione.

IL TABELLINO

REAL MADRID-JUVENTUS 2-0

Marcatori: 19' Benzema, 69' Asensio

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (dal 63' Nacho), Militao (dal 46' Rudiger), Alaba (dal 63' Vallejo), Mendy (dal 63' Lucas Vazquez); Modric (dal 63' Ceballos), Casemiro (dal 63' Camavinga), Kroos (dal 63' Tchouameni); Valverde (dal 63' Rodrygo), Benzema (dal 63' Asensio), Vinicius (dal 63' Hazard). All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Perin (dal 68' Pinsoglio); Danilo (dal 76' Barbieri), Bonucci (dal 63' Gatti), Bremer (dal 68' Rugani), Alex Sandro (dal 68' Pellegrini); Zakaria, Locatelli (dal 76' Cudrig), Fagioli (dal 63' Rovella); Di Maria (dal 46' Cuadrado), Vlahovic (dal 63' Aké; dal 68' Soulé), Kean (dal 76' Da Graca). All. Allegri