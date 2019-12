Real Madrid stregato da Camavinga: costa 100 milioni

Il Real Madrid ha messo gli occhi su Eduardo Camavinga, mediano 17enne del Rennes che chiede 100 milioni per il suo gioiello.

Ha soltanto 17 anni ma il talento e la classe non gli mancano: Eduardo Camavinga è uno dei prospetti più interessanti del calcio francese ed europeo, finito nel mirino di alcuni dei club più importanti dopo aver brillato con la maglia del .

Segui live la Liga su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', sul mediano classe 2002 è piombato il : emissari dei 'Blancos' hanno avuto modo di seguirlo con attenzione in (dove i rossoneri si trovano al quarto posto) e in , traendo indicazioni più che positive.

Non sarà facile però convincere il Rennes a privarsi di un gioiello del genere: la richiesta è monstre e ammonta a 100 milioni di euro, decisamente di più rispetto ai 60 richiesti fino a qualche mese fa per il francese di origine angolana.

Prezzo del cartellino schizzato alle stelle nel giro di poco tempo: Camavinga ha raccolto ventuno apparizioni in stagione, segnando la rete decisiva per la vittoria in campionato sul campo del . C'è da credere che nei prossimi mesi la lista delle pretendenti non si limiterà al solo Real Madrid.