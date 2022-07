Real Madrid-Barcellona dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Real e Barcellona si sfidano in amichevole in terra statutinense: il primo 'Clasico' della stagione come appuntamento del Soccer Champions Tour.

REAL MADRID-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Barcellona

Real Madrid-Barcellona Data: 24-07-2022

24-07-2022 Orario: 05.00 (orario italiano)

05.00 (orario italiano) Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Real Madrid e Barcellona si sfidano in gara amichevole negli States nel corso del Soccer Champions Tour.

I Blancos, freschi vincitori della Champions League e Liga, sfidano i rivali di sempre in quello che ha tutti i connotati dell'antipasto in vista della sfida che vedrà le due squadre protagoniste anche in Liga.

Il Barcellona, dopo aver ingaggiato Kessie dal Milan, vuole tornare a dare battaglia sia sul fronte nazionale - dopo il secondo pasto dell'anno passato - che su quello della Champions League dove i blaugrana si sono resi protagonisti, nell'ultima edizione, di una clamorosa eliminazione ai gironi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Real Madrid-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-BARCELLONA

Real Madrid-Barcellona verrà disputata domenica 24 luglio 2022 all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Calcio d'inizio alle ore 5 italiane.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV

Il 'Clasico' amichevole verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN: si dovrà scaricare l'app su moderna smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox e PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

REAL MADRID-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di seguire il match tra Blancos e blaugrana anche in diretta streaming: basterà scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure accedere al sito ufficiale tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BARCELLONA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Kessie; Torres, Aubameyang, Dembele. All. Xavi.