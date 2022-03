Real Madrid-Barcellona 0-4: Xavi domina il Clasico

Il Clasico se lo prende il Barcellona. La squadra di Xavi esce dal Bernabeu con 3 punti in tasca e con la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta dopo un periodo di generale smarrimento di rotta.

Parte forte il Real Madrid con un tentativo di Valverde al limite dell'area sventato da ter Stegen in corner. La risposta degli ospiti è duplice: prima un tocco preciso di Aubameyang in area parato da Courtois, poi una sassata da fuori di Dembele diretta sotto la traversa e respinta dal belga.

La squadra di Xavi cresce con lo scorrere dei minuti e alla fine riesce a violare la retroguardia in maglia bianca. Ci pensa Aubameyang, perfettamente servito da Dembelé, a piazzare il pallone in goal con un preciso colpo di testa alla mezz'ora di gioco. Passano meno di dieci minuti e il Barcellona trova il bis, sempre su cross di Dembelé e sempre di testa, ma stavolta il marcatore è Araujo.

In avvio di secondo tempo il Barcellona trova con Ferran Torres il colpo del ko. Ripartenza micidiale dei blaugrana, con Aubameyang che di tacco libera il compagno di squadra, abile a mettere la palla in porta e a farsi perdonare un errore a tu per tu con Courtois commesso venti secondi prima.

Passano 5 minuti e i blaugrana trovano il quarto. Bel lancio dalle retrovie sui piedi di Ferran Torres, che trova Aubameyang per il poker. Rete convalidata dal VAR, dato che inizialmente era stata annullata per fuorigioco.

Il resto della partita regala solamente qualche altra occasione per i catalani, che non riescono a trovare la rete per rifilare la manita agli avversari. Il fischio finale ha il suono dolce del trionfo per il Barcellona e quello della liberazione per il Real Madrid, che rest aperò saldo in vetta alla Liga. Ma con qualche certezza in meno.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

REAL MADRID-BARCELLONA 0-4

Marcatori: 29', 53' Aubameyang, 38' Araujo, 47' Torres

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois 5; Carvajal 4.5 (46' Diaz 5), Militao 4.5, Alaba 4, Nacho 4.5 (64' Lucas Vazquez5); Kroos 5 (46' Camavinga 5), Casemiro 5, Valverde 4.5; Rodrygo 4.5 (64' Asensio 5), Modric 5; Vinicius 5. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen 6; Araujo 7, Piqué 6.5, Garcia 6.5, Alba 6.5 (86' Dani Alves sv); de Jong 7 (71' Gavira), Busquets 6.5, Pedri 7 (86' Nico Gonzalez sv); Dembelé 7.5 (80' Traoré sv), Aubameyang 8 (71' Depay 6), Torres 8. All. Xavi

Arbitro: Munuea

Ammoniti: Kroos (RM), de Jong (B), Busquets (B), Modric (RM), Alba (B), Camavinga (RM), Lucas Vazquez (RM), Gonzalez (B)

Espulsi: nessuno