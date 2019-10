Real Madrid, Bale vicino all'addio? C'è lo Shanghai Shenhua su di lui

Gareth Bale potrebbe ripartire dalla Cina e dallo Shanghai Shenhua. Il Real Madrid è pronto a cedere l’asso gallese.

Potrebbe essere giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Gareth Bale al . Già nel corso della sessione estiva di calciomercato si era parlato di una sua possibile cessione ed ora che si avvicina l’apertura della finestra invernale, le voci di un clamoroso addio sono tornate a rincorrersi con forza.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato da Marca, adesso sarebbe il campione gallese a spingere per la partenza e questo perché non si sentirebbe considerato e protetto nella giusta maniera da Zinedine Zidane, tecnico con il quale i rapporti nelle ultime settimane sono tornati ad essere tesi.

Bale, che nelle ultime stagioni non ha potuto esprimersi al meglio con regolarità a causa di una lunga sequela di infortuni, percepisce al Real Madrid qualcosa come 17 milioni di euro a stagione, cosa questa che rende complicato il suo possibile trasferimento in un altro club europeo e per questo motivo per lui potrebbero presto aprirsi le porte della .

I rappresentanti dell’agenzia che cura i suoi interessi, la Stellar, hanno già intavolato alcuni discorsi con club cinesi e tra essi lo Shanghai Shenhua è quello che al momento ha mostrato maggiore interesse.

Lo Shenhua già in estate si fece avanti offrendo al giocatore un triennale da 25 milioni a stagione, ma alla fine non si riuscì ad arrivare ad un’intesa con il Real Madrid, anche a causa delle restrizioni imposte dalla Federazione cinese.

Shanghai è la città più ‘occidentale’ come stile di vita di quelle dell’Asia e sia Bale che la moglie presero in seria considerazione il trasferimento, gli ostacoli che hanno portato la trattativa ad arenarsi, hanno poi spinto il club a virare su El Shaarawy.

Lo Shenhua, è pronto adesso a tentare un nuovo affondo e vede in Bale la grande stella capace di rilanciare una squadra che in questa stagione ha deluso le aspettative. Il Real, dal canto suo, sarebbe più che disponibile a cedere un giocatore che, pagato 100 milioni di euro nell’estate del 2013, oggi costa 34 milioni lordi a stagioni.

Con il ricavato della sua vendita, i blancos avrebbero i fondi per rafforzare il centrocampo con un elemento di valore.