Real Madrid, assalto a Van de Beek: pronti 55 milioni, Perez lo preferisce a Pogba

L'obiettivo di Perez a centrocampo sarebbe Van de Beek dell'Ajax. Il giocatore preferisce il Real Madrid al Tottenham. Zidane invece sogna Pogba.

In non hanno dubbi: Donny Van de Beek è il grande obiettivo del . Tanto che le merengues avrebbero pronta un'offerta da 55 milioni di euro per strapparlo all'.

Secondo il 'De Telegraaf' Van de Beek avrebbe comunicato al , altro club da tempo interessato al suo acquisto, di preferire il Real Madrid. Adesso insomma resta da convincere proprio l'Ajax.

In realtà Zidane continua a sognare Pogba per rinforzare il centrocampo del Real Madrid mentre a spingere per l'acquisto di Van de Beek sarebbe Perez, che ritiene l'olandese più adatto rispetto al giocatore del .

La sensazione è che già nelle prossime settimane il Real Madrid potrebbe sferrare l'assalto decisivo. Il mirino è ormai puntato: l'obiettivo si chiama Van de Beek. Zidane permettendo.