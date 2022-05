Il RB Lipsia rompe la maledizione: primo trofeo da professionista in 13 anni di storia

Le immagini di copertina saranno probabilmente quelle della passione dei tifosi del Friburgo, che hanno a lungo omaggiato la loro squadra al termine di uno dei momenti più dolorosi della storia ultracentenaria: la sconfitta in finale di DFB-Pokal, la prima mai raggiunta.

Per una sconfitta, c’è però una vincitrice: il RB Lipsia, che alla terza finale in quattro anni riesce a rompere la maledizione, dopo le sconfitte contro il Bayern Monaco nel 2019 e contro il Borussia Dortmund un anno fa.

All’Olympiastadion di Berlino il club targato Red Bull ha vinto il primo trofeo a livello professionistico nella propria storia, iniziata nel 2009 dalla quinta serie. Gioca tra i ‘pro’ dal 2013, ma mai era riuscita ad alzare un trofeo. Nemmeno in terza serie, nemmeno in seconda.

Per rompere l’incantesimo ci sono voluti i calci di rigore gli errori decisivi di Günter e di Demirovic nella lotteria finale. Il secondo aveva peraltro sbagliato un goal a porta sguarnita in pieno supplementare, calciando alto. Tra il 90’ e il 120’ il Friburgo ha anche colpito tre pali.

La fortuna non ha assistito la squadra di Streich, che dal 57’ ha giocato in superiorità numerica per il rosso sventolato in faccia a Marcel Halstenberg sul punteggio di 1-0 (goal di Eggestein). Il pari di Nkunku, MVP della Bundesliga giunto al 36° goal stagionale, ha rimesso tutto in equilibrio.

Spot the coach 🧐 pic.twitter.com/tSVKzO03gZ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 21, 2022

Sul trofeo c’è la firma di Domenico Tedesco, allenatore nato in Italia ma cresciuto in Germania, che ha preso in mano il club lo scorso dicembre: era 11° in classifica e in una situazione disperata. Oggi festeggia il primo trofeo, personale e non solo. Una giornata storica.

La premiazione finale è stata rimandata di alcuni minuti a causa di un malore occorso ad un fotografo, che è stato stabilizzato e portato in ospedale per accertamenti.