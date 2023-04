Ravaglia torna titolare in Serie A: l'ultima volta risaliva a maggio 2012

Nicola Ravaglia titolare in Roma-Sampdoria: l'ultima presenza dal 1' in A risaliva al 13 maggio 2012, quando vestiva la maglia del Cesena.

La sublussazione ad una spalla ha costretto Emil Audero a terminare anzitempo la stagione: se contro Juventus e Verona era toccato a Martin Turk difendere i pali della porta della Sampdoria, all'Olimpico al cospetto della Roma si è presentato un altro portiere.

Stiamo parlando di Nicola Ravaglia, classe 1988 tornato all'interno di una formazione titolare in Serie A a quasi undici anni di distanza dall'ultima occasione, datata 13 maggio 2012: allora vestiva la maglia del Cesena e giocò nel k.o. per 2-3 al 'Manuzzi' proprio contro la Roma.

In quella stagione Ravaglia collezionò otto gettoni nella massima serie, abbandonata fino al 16 maggio 2022, quando subentrò ad Audero all'86' di un Sampdoria-Fiorentina 4-1 che servì a festeggiare nel migliore dei modi una sofferta salvezza, conquistata contemporaneamente alla retrocessione in B dei 'cugini' del Genoa.

Una prestazione agrodolce quella offerta nella capitale: Sampdoria punita dalle reti di Wijnaldum, Dybala (argentino a segno su rigore causato proprio da Ravaglia nel tentativo di anticipare l'olandese in uscita) ed El Shaarawy, ma tenuta a galla nel primo tempo dall'estremo difensore con tre ottimi interventi, sulla capocciata di Llorente e sulle rasoiate di Zalewski e Pellegrini.

Quella odierna è la decima presenza in assoluto in Serie A per Ravaglia che, magari, potrà trovare ulteriore spazio anche nelle prossime settimane: periodo delicato che delineerà una volta per tutte il futuro del club doriano, chiamato ad una rimonta degna di nota per scongiurare la discesa negli inferi.