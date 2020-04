Raul Meireles al veleno su Hulk: "Era ridicolo, non sapeva cosa fosse il calcio"

Raul Meireles ricorda l'arrivo di Hulk al Porto: "Non sapeva proprio cosa stesse facendo, anche Falcao arrivò un po' perso...".

E' il periodo dei grandi racconti da parte di calciatori ed ex compagni di squadra: aneddoti e storie di spogliatoio, ma anche qualche frizione seppellita dagli anni. Non solo parole dolci da parte dei protagonisti sul campo: Raul Meireles ha ricordato l'arrivo di Hulk al con toni tutt'altro che amichevoli.

Ai microfoni ufficiali del club lusitano, l'ex centrocampista ha raccontato il difficile impatto del centravanti brasiliano al suo arrivo nei Dragoes:

"Era ridicolo. Ricordo che alla prima sessione di allenamento col Porto non sapeva neanche che cosa stesse facendo, aggiungerei che non sapeva proprio cosa fosse il calcio. Anche Falcao arrivò da noi un po' perso...".

Altre squadre

Era il lontano 2008 quando Hulk arrivò al Porto: una carriera che lo ha portato a vestire oggi la maglia dello Shanghai SIPG, mettendo in archivio però tre campionati, tre coppe nazionali, tre Supercoppe di e una .

Non abbastanza per nascondere un avvio complicato: Raul Meireles, che ha appeso le scarpe al chiodo dal 2016, non ha mancato l'occasione di sottolinearlo....