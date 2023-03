Raspadori si allena coi compagni: obiettivo Napoli-Milan

Giacomo Raspadori, ai box da oltre un mese per una distrazione alla coscia, ha svolto quasi per intero l'allenamento col gruppo e punta Napoli-Milan.

L'infermeria del Napoli, adesso è completamente vuota. Giacomo Raspadori è tornato ad allenarsi coi compagni, mettendo nel mirino la supersfida col Milan.

L'attaccante arrivato in estate dal Sassuolo, a metà febbraio si era infortunato alla coscia a metà febbraio: una distrazione di secondo grado che ha costretto Jack a rimanere ai box per oltre un mese, ma adesso il numero 81 morde il freno ed intravede la possibilità di essere convocato contro il Diavolo.

Il match tra azzurri e rossoneri, in programma domenica sera al 'Maradona', rappresenta l'obiettivo di un Raspadori infortunatosi in allenamento: come fatto sapere dal Napoli, il classe 2000 "ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo".

Ottime notizie per Luciano Spalletti, che potrà contare nuovamente su un'ulteriore freccia offensiva di qualità per avvicinarsi alla vittoria dello Scudetto.

E per farlo, Raspadori tornerà senz'altro utilissimo: in stagione, fin qui, per lui 5 goal e 2 assist in 23 presenze tra campionato e Champions, bottino caratterizzato da numerosi ingressi dalla panchina ed un rendimento a fiammate.