Rashford si è ripreso lo United: 13 goal in 14 partite nel 2023

Numeri da urlo per l'attaccante dei Red Devils: 24 goal in stagione (record personale), 10 nelle ultime 10 in Premier e già 13 nel 2023.

In quel di Manchester c'è un ragazzo tornato prepotentemente al centro del progetto sportivo dello United, esaltato dal lavoro di Erik ten Hag, che si gode il suo ritorno in auge.

Ogni riferimento a Marcus Rashford, in tal senso, è puramente voluto. L'attaccante inglese, infatti, si è lasciato definitivamente alle spalle una stagione complessa, riprendendo a macinare goal e prestazioni all'ombra dell'Old Trafford.

Il classe 1997 è, numeri alla mano, l'uomo in più dello United versione 2022/23. Il numero 10, infatti, sta viaggiando su frequenze altissime: 14 goal in Premier League, 4 in Europa League, 5 in Carabo Cup e 1 in FA Cup.

Il tutto per un bottino totale di ben 24 reti in 36 partite ufficiali. Il suo miglior score di sempre in una singola stagione (nel 2019/20 si era fermato a 22) con ancora più di tre mesi di partite a disposizione per provare ad incrementare ulteriormente il bottino.

In campionato il trend è a dir poco impressionante con 10 sigilli messi a referto nelle ultime 10 partite giocate in massima serie inglese. Dato che certifica quanto questo inizio di 2023 sia nato sotto una buona stella per il 25enne nato e cresciuto con i colori dello United addosso.

Dopo aver chiuso i Mondiali in Qatar con 3 goal in 5 partite, Rashford ha catalizzato l'intera produzione offensiva dello United, a maggior ragione dopo il prematuro addio di Cristiano Ronaldo, viaggiando ad un ritmo altissimo.

Con i due siglati contro il Leicester, Rashford ha toccato quota 13 goal in 14 partite nell'anno solare appena iniziato. Una sentenza da (quasi) un goal a partita.

Una tassa per gli avversari, una certezza per i compagni. E se lo United è tornato ad orbitare ad alti livelli in Premier, gran parte del merito va a colui che è tornato ad essere l'uomo copertina. In una parola, decisivo.