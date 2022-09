Ranocchia si ritira: lascia il calcio a 34 anni

Dopo aver lasciato il Monza causa infortunio, l'ex giocatore dell'Inter ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Andrea Ranocchia lascia il calcio. Pochi giorni dopo l'addio al Monza, in seguito ad un infortunio che lo avrebbe tenuto ai box per diverso tempo, l'esperto difensore italiano 34enne ha annunciato di voler dire basta.

Acquistato dal Monza in estate dopo gli anni all'Inter, squadra con cui ha vinto lo Scudetto nel 2021, Ranocchia ha subito un brutto infortunio al perone nella sfida contro il Napoli, la prima giocata con il team brianzolo in campionato dopo quella di Coppa Italia contro il Frosinone.

"Sono molto riconoscente al Monza che mi ha dato questa possibilità. Mi hanno dato fiducia offrendomi la possibilità di rimettermi in gioco" ha evidenziato Ranocchia in un video Instagram. "Purtroppo, all'inizio di questa stagione, le sensazioni non erano buone. Andando avanti è come se mi si fosse spento qualcosa".

"Naturalmente all'inizio non volevo accettarlo, ma sentivo che non c'era più niente dentro di me. Poi c'è stato questo brutto infortunio che mi avrebbe tenuto fuori per mesi e ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno. Ho sentito il dottor Galliani e gli ho espresso il mio malessere".

"Non ho più niente da dare in questo momento. Ci siamo lasciati da amici e con grande rispetto. Adesso mi prendo un po' di tempo, in questo momento non credo che tornerò a giocare a calcio. Non è assolutamente quello che voglio".

Uno spiraglio per un ritorno in campo? Non sembra esserci dalle parole di Ranocchia, anche se, spesso, diversi giocatori dopo l'annuncio del ritiro hanno cambiato idea, tornando sul terreno di gioco. Accadrà anche questa volta? Impossibile dirlo attualmente: ora come ora, no.