Ranocchia-Inter, siamo ai saluti: c'è il 'sì' del difensore al Genoa

E’ vicina a concludersi l’avventura di Andrea Ranocchia all’Inter. Il giocatore ha accettato il Genoa, restano gli ultimi dettagli da limare.

Dopo oltre 200 presenze ed una Coppa messa in bacheca, potrebbe essere realmente giunta al capolinea la lunga avventura di Andrea Ranocchia all’.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti dal concretizzarsi il suo trasferimento al . Del possibile ritorno in rossoblù se ne è era già parlato nei giorni scorsi, ma nelle scorse ore è arrivato anche ‘sì’ definitivo del difensore che a 32 anni è quindi pronto a ripartire da un’avventura lontano da Milano.

Approdato all’Inter nel gennaio del 2011, dopo che si era messo in luce in con le maglie del Bari e proprio del Genoa, Ranocchia, che è legato all’Inter da un contratto che scadrà nel 2021, nel corso della sua lunghissima parentesi nerazzurra ha lasciato in due occasioni la compagine meneghina, per approdare in prestito prima alla ed ora all’.

Nella scorsa stagione, ha totalizzato solo 7 presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte altre 3 in e 2 in .

Sistemati gli ultimi dettagli economici arriverà la definitiva fumata bianca ed il Genoa chiuderà quindi l’ennesima operazione di una finestra di mercato da protagonista che l’ha già visto accogliere all’ombra della Lanterna Czyborra, Zajc, Badelj, Melegoni, Asoro, Pjaca e Zappacosta.