Anche Ramsey in MLS? C'è la possibilità Charlotte

Dopo l'addio alla Juventus il centrocampista valuta le offerte: nel futuro del gallese anche l'eventualità nordamericana.

Dopo il prestito ai Rangers e la risoluzione contrattuale, Aaron Ramsey ha lasciato la Juventus. Reduce da annate dure tra infortuni e prestazioni altalentanti con la maglia dei club, a differenza di quella della Nazionale, il centrocampista è pronto ad una nuova avventura.

Nuova avventura che potrebbe fare rima con MLS, visto l'interesse del Charlotte FC secondo Daily Mail e Fourfourtwo. Il club, battuto con quattro reti dal Toronto FC di Bernardeschi, Insigne e Criscito nll'ultimo incontro del campionato nord-americano starebbe provando a convincere Ramsey ad accettare il trasferimento.

Per Ramsey possibilità anche in Europa, soprattutto in Francia, ma aventualià MLS da non scartare. In questo modo ritroverebbe vecchi compgni come avversari, da Matuidi a Bernardeschi, passando per Higuain. Diversi bianconeri del passato militano in fatti nel torneo americano nelle ultime annate.

Finalista della scorsa Europa League, persa contro l'Eintracht Francoforte, Ramsey è in cerca di una squadra per rimanere in forma vista dei Mondiali imminenti, al via a novembre in Qatar. Stabilmente in Nazionale, ha dimostrato di poter essere ancora decisivo con i britannici.

Completamente diverso invece l'ultimo quadriennio con i club, visto e considerando un mancato ritorno alle qualità mostrate nei primi anni dell'Arsenal. A Charlotte, Carolina del Nord, per rilanciarsi? I prossimi giorni saranno decisivi per Ramsey.

Difficilmente però Ramsey potrà essere ingaggiato come Designate Player nel breve periodo: i posti sono tutti attualmente occupati da Alcivar, Swiderski e Jozwiak, arrivati nel 2022.