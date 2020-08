Corriere dello Sport - Ramsey la possibile chiave Juve per arrivare ad Isco

Potrebbe essere Isco l’uomo scelto da Pirlo per rafforzare la Juventus. Ramsey potrebbe contribuire ad abbassare il costo dell’operazione.

“Per vincere la serve uno come Isco. La chiave è a centrocampo, la ha preso Cristiano Ronaldo ma va trovato il modo per innescarlo al meglio”. Musica e parole di Andrea Pirlo che, poco più di un anno fa, nel commentare l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell’ , indicò proprio nel centrocampista spagnolo l’uomo giusto che avrebbe potuto consentire ai bianconeri di fare un ulteriore salto di qualità.

Quelle parole assumono una valenza diversa ora che ‘Il Maestro’ è diventato l’allenatore della e non è un caso che negli ultimi giorni il nome della stella del sia stato accostato con sempre maggior forza a quello della Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la strada che porta ad Isco si presenta in salita, visto che il valore del suo cartellino si aggira su cifre non inferiori ai 60-70 milioni di euro, ma nulla esclude che si possano trovare vie alternative per rendere l’esborso meno pesante.

Recentemente sono circolate voci relative ad un possibile inserimento di Isco come contropartita in una trattativa che potrebbe portare Dybala a Madrid, ma tale opzione va di fatto esclusa perché l’argentino non solo rientra totalmente nei piani della Juventus, ma sembra anche avvicinarsi al rinnovo del contratto. Un’idea potrebbe invece essere rappresentata dal possibile inserimento nella trattativa di Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese ha vissuto una prima annata italiana tra alti e bassi e potrebbe essere inserito nella lista dei sacrificabili sull’altare del ‘rinnovamento’.

Per il momento si tratta solo di un’idea, ma la cosa potrebbe decollare nelle prossime settimane. Quello che sembra certo è che Pirlo voglia intervenire maggiormente proprio sul reparto di centrocampo per ripartire. Pjanic è già partito ed anche Matuidi e Khedira potrebbero essere destinati all’addio, il tutto mentre Arthur è già bianconero e nel mirino restano elementi come Tonali, Aouar e Locatelli.