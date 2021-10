Ramsey critico: "Il Galles mi sa gestire meglio rispetto alla Juventus"

Dal ritiro del Galles, Aaron Ramsey parla di preparazione fisica: "Qui metodi diversi rispetto alla Juventus, sanno tirare fuori il meglio di me".

Aaron Ramsey lancia una frecciata alla Juventus.

In un'intervista dal ritiro del Galles pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della nazionale britannica, il centrocampista ha parlato della sua condizione fisica e dei sistemi di allenamento utilizzati in nazionale.

"La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi qui. Ci sono molte persone qui che mi gestiscono da diversi anni. Quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi di giocare tante partite di fila, come ho dimostrato agli Europei. Sono in grado giocare e di farlo bene. buone prestazioni. Mi sento bene, pronto a partire".

In questa stagione Ramsey ha giocato appena 105 minuti con la Juventus, essendo costretto a fermarsi ancora una volta per via di guai fisici. Il centrocampista ha parlato anche di questo aspetto, sottolineando come abbia bisogno di più riposo durante la settimana.

"Dato che spendo molte energie in partita, ho bisogno di maggiore tempo di recupero durante la settimana".

Ora testa alle qualificazioni al Mondiale 2022, con il Galles che affronterà la Repubblica Ceca e l'Estonia.