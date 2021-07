Ramos al PSG, colloqui sempre aperti: ma spunta anche l'Arsenal

Proseguono i contatti tra Sergio Ramos e il PSG per cercare l'accordo economico. Negli ultimi giorni è emerso anche l'interesse dell'Arsenal.

Il futuro di Sergio Ramos resta sempre uno dei temi più caldi di questo primo scorcio di calciomercato estivo: dato l'addio al Real Madrid dopo 16 anni, per il difensore spagnolo si intravede all'orizzonte una nuova esperienza all'estero, con la Francia a prendere quota negli ultimi giorni.

I colloqui con il PSG sono aperti e l'obiettivo è il raggiungimento di una quadra che soddisfi entrambe le parti in causa: ancora nessun accordo, sia chiaro, ma attenzione all'inserimento di una concorrente per i parigini.

Secondo quanto appreso da Goal, infatti, è vero l'interesse dell'Arsenal che sta provando a sfruttare questa fase di 'stallo' tra Ramos e il PSG: il fratello del giocatore è stato recentemente a Parigi per trattare in prima persona, dettaglio che però ancora non basta per giungere alla fumata bianca.

La società di Al-Khelaifi, peraltro, non si è ancora spinta verso l'offerta vera e propria, di conseguenza non si è discusso né della durata del contratto e né dello stipendio che il classe 1986 percepirebbe all'ombra della Tour Eiffel.

Sul fronte inglese si parla anche di un possibile approccio del Chelsea, non confermato: ciò che è certo, è che Ramos continua a valutare ogni opzione concreta gli si ponga di fronte, per scegliere con serenità dove proseguirà la sua prestigiosa carriera.