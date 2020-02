Rami vola in Russia: ufficiale al Sochi

Adil Rami, fresco di divorzio dal Fenerbahce, è ufficialmente un nuovo calciatore del Sochi (campionato russo).

Lo ha annunciato lo stesso club della città che ospitò le Olimpiadi invernali nel 2014, abbracciando il difensore francese classe '85.

Rami, che indosserà la maglia numero 23, è transitato nel campionato italiano nella stagione 2014/2015 quando il Diavolo lo acquistò dal .

Altre squadre

Per il transalpino, coi rossoneri, in tutto 44 presenze condite da 4 goal. Poi le esperienze con , e Fenerbahce, adesso il Sochi in Russia.