Rami al Fenerbahçe, il club turco annuncia: "È in arrivo per trattare"

Adil Rami è pronto a ricominciare dalla Turchia e dal Fenerbahçe, che su Twitter comunica: "Domani le visite, poi inizieranno le trattative".

A due settimane esatte dalla turbolenta separazione dal , Adil Rami sta per ricominciare altrove. In , in particolare, dove il Fenerbahçe è pronto a puntare sull'ex centrale del per le prossime stagioni.

A comunicarlo è stato lo stesso club di Istanbul, che - come si usa fare in Turchia - ha annunciato sul proprio profilo Twitter l'arrivo in città di Rami per trattare su durata del contratto e stipendio.

"Il difensore francese Adil Rami è in arrivo in Turchia per iniziare le discussioni con il nostro club. Dopo le visite mediche in programma domani, inizieranno con il calciatore le trattative per il trasferimento".

Se l'operazione andrà in porto, il Fenerbahçe non pagherà ovviamente nulla per il cartellino di Rami. L'ex rossonero è infatti svincolato dopo l'addio al Marsiglia, che a metà agosto lo ha cacciato per aver partecipato a un programma televisivo da infortunato.

Su Rami era segnalato anche l'ambizioso , che dopo aver messo a segno il colpaccio Balotelli ha pensato anche a lui. Il futuro del francese, come detto, dovrebbe però essere al Fenerbahçe.