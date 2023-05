Rakow Czestochowa super: primo campionato polacco in 102 anni di storia

Il Rakow Czestochowa si è laureato campione di Polonia per la prima volta in 102 anni di storia: era reduce da due secondi posti consecutivi.

Prima storica volta nell'Ekstraklasa, la massima divisione del calcio polacco: l'erede del Lech Poznan nell'albo d'oro della competizione è il Rakow Czestochowa, che mai prima d'ora aveva potuto festeggiare un traguardo di tale portata.

Fondato nel 1921, il club con sede nella città di Czestochowa ha coronato al meglio un progetto che già nelle passate stagioni aveva regalato ottimi frutti: la squadra guidata da Marek Papszun era infatti reduce da due secondi posti consecutivi, anticamere del trionfo attuale.

Il biennio 2020-2022 aveva inoltre portato in dote i primi trofei in assoluto di un palmares che fino a quel punto era rimasto 'vergine': due coppe nazionali e altrettante Supercoppe messe in bacheca, a cui bisogna aggiungere l'ultima gioia, quella più prestigiosa.

L'unica nota stonata della stagione è rappresentata dal k.o. in finale di Coppa di Polonia lo scorso 2 maggio: successo del Legia Varsavia ai calci di rigore, dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari.

Ieri è invece arrivata l'aritmetica certezza nonostante l'1-0 subìto sul campo del Korona, reso ininfluente dalla sconfitta patita dal Legia in trasferta contro il Pogon: incolmabile il vantaggio di +9, grazie al miglior rendimento negli scontri diretti con gli inseguitori.

Il Rakow Czestochowa potrà dunque partecipare al primo turno preliminare della Champions League 2023/24, dopo due partecipazioni di fila alla Conference League: in entrambi i casi, l'avventura è terminata agli spareggi di inizio stagione.