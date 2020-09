Rakitic torna al Siviglia, ora è ufficiale: firma fino al 2022

Ivan Rakitic torna al Siviglia e lascia il Barcellona dopo anni ricchi di successi. 1,5 milioni più 9 euro di bonus: questo il costo del croato.

Era nell'aria ormai da giorni, se non da settimane, ma adesso è arrivato la tanto attesa ufficialità. Ivan Rakitic dopo sei anni ricchi di successi, lascia il e torna al , squadra che lo ha visto esplodere nel calcio che conta.

"Siviglia e Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Ivan Rakitic, che in questo modo vivrà la sua seconda era da biancorosso dopo essere stato già qui tra il gennaio 2011 ed il giugno 2014. Il nazionale croato, che ha giocato 105 incontri con la nazionale balcanica, è tornato a casa sei anni dopo la sua partenza per il Barça, poco dopo aver alzato la terza a . Firma per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2022".

Il Barcellona, invece, nel suo comunicato, rivela anche le cifre della cessione di Ivan Rakitic, che non è a costo zero come si poteva pensare.

"Barcelona e Siviglia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Ivan Rakitic. La squadra andalusa pagherà all'FC Barcelona 1,5 milioni di euro più 9 in bonus variabili".

Un grande acquisto per la formazione di Lopetegui, fresca vincitrice dell'ultima Europa League ai danni dell' , sconfitta in finale. Rakitic all'età di 32 anni, almeno per le prossime due stagioni, potrà essere di grande aiuto per la formazione del Siviglia.

Il Barcellona, invece, continua nella sua 'smobilitazione' generale. Lascia la squadra uno dei senatori degli ultimi anni della squadra catalana. Adesso dovrebbe toccare a Luis Suarez, Arturo Vidal e, forse, a Lionel Messi.