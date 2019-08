Rakitic all'Inter, non è finita: il Barcellona vuole però 50 milioni

Ivan Rakitic continua ad essere tra i desideri dell'Inter. Se non sarà inserito dal Barcellona nella trattativa per Neymar, si passerà all'attacco.

Nella giornata di sabato, prima della partita amichevole contro il , Ernesto Valverde ha fatto capire che la presenza di Ivan Rakitic a è tutt'altro che scontata. Sulla possibilità di trasferimento del croato sta ragionando l', ormai da mesi, ma con uno sprint in queste ore.

Secondo quanto riportato da 'Sport', il Barcellona ha fatto sapere all'Inter e a tutte le altre pretendenti che non intende lasciar partire il giocatore croato per meno di 50 milioni di euro. Una cifra che spaventa l'Inter, visto che si tratta comunque di un 31 enne che va in scadenza nel 2021.

Tra l'altro l'Inter deve sperare che il Barcellona non inserisca Ivan Rakitic nella proposta che il club farà al per avere Neymar. Per abbassare il prezzo del cartellino del brasiliano saranno inserite infatti un paio di contropartite (una potrebbe essere Semedo).

Intanto l'Inter continua a lavorare anche con Rakitic in persona ed il centrocampista sembra stuzzicato dal progetto di Antonio Conte e di tutto il club. Non sarà facile strapparlo al Barcellona ma ci proveranno fino alla fine.