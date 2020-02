Raiola apre al ritorno di Pogba alla Juventus: "Non gli dispiacerebbe"

Mino Raiola apre al ritorno di Pogba alla Juventus e su Matuidi spiega: “Lui resta in bianconero, questo è sicuro”.

Ha lasciato l’ e la nell’estate del 2016 per far ritorno al , nel corso degli ultimi anni però non si è mai smesso di accostare il suo nome a quello dei bianconeri.

Paul Pogba ha lasciato a ricordi indelebili e non è un caso che in ogni sessione di calciomercato si parli di un suo possibile ritorno.

Mino Raiola, presente giovedì sera a San Siro per la sfida di Coppa Itala che ha visto la Juventus opposta al , non ha escluso un possibile ritorno in futuro del campione francese all’ombra della Mole.

“Vediamo, come per Ibrahimovic anche per Pogba l’Italia è come una seconda casa. Non gli dispiacerebbe tornare alla , ma ne riparleremo solo dopo l’Europeo. Lui vuole sempre lottare ai massimi livelli, ma non può di certo scappare adesso se le cose non vanno bene”.

Milan-Juventus ha rappresentato l’occasione per vedere uno contro l’altro De Ligt e Ibrahimovic, altri due assistiti di Raiola.

“E’ stato emozionante per me vedere il duello De Ligt-Ibrahimovic. C’è un’epoca nuova che sta iniziando ed un’altra che sta arrivando agli sgoccioli. E’ stato bello vedere due così grandi giocatori uno contro l’altro. Per Ibra il cielo è il limite, magari va avanti altri 10 anni”.

Tra i tanti campioni nella scuderia del super agente c’è anche Donnarumma.

“Il Milan sa cosa io penso. Adesso non voglio parlare del suo rinnovo per non alzare un polverone. Sta bene, è tranquillo, ha un obiettivo che è quello di qualificarsi con il Milan per la Champions se è possibile, poi ci saranno gli Europei e vediamo. Io non so nemmeno cosa voglia fare il Milan, voi partite dal presupposto che il club voglia fare delle cose che io non so se vuole fare. Vediamo, non faccio trattative davanti alle telecamere, è troppo presto per parlare di questo”.

