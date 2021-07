La Rai ha scelto: saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra a raccontare Italia-Inghilterra su Rai 1

La Rai ha deciso: dopo la notizia della positivià al al Covid di Alberto Rimedio e di altri due giornalisti della Rai, è stata scelta la coppia che racconterà su Rai 1 la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

Saranno Stefano Bizzotto, esperto di calcio internazionale, e Katia Serra, ex calciatrice, a commentare l'atto conclusivo degli Europei.

Una scelta confermata Marco Civoli, presente a "Dribbling Europei", che ha fatto gli auguri alla coppia per la partita di Wembley, in programma domani sera.

La stessa Katia Serra, prima donna in telecronaca a raccontare una finale della Nazionale italiana, ha mostrato la sua soddisfazione ai microfoni di Repubblica:

"C'è ancora tanta gente che non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la parttia della vita".