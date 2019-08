Rafinha al Valencia, Marcelino rivela: "Era quasi fatta, può ancora arrivare"

L'allenatore del Valencia conferma il tentativo del Valencia e svela: "Il nostro proprietario aveva bloccato l'affare a causa dei troppi infortuni".

La sogna di riportare in Rafinha, positivo nella mezza stagione disputata all' (2017/18). Ma davanti a tutti nella corsa al mancino, oggi al , c'è il , come confermato da Marcelino in conferenza stampa.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'allenatore ha parlato di vari argomenti, rimanendo vago sul possibile addio di Rodrigo in direzione ma regalando parecchi dettagli della trattativa per Rafinha. Vera, reale e più che mai viva dopo essere stata a un passo dalla fumata bianca.

"Dall'inverno stiamo pensando a un giocatore offensivo polivalente che possa potenziare la rosa. C'è stato un momento in cui l'operazione Rafinha era quasi chiusa, ma poi il proprietario ci ha dato delle argomentazioni per il quale abbiamo deciso di non concludere l'affare, tra cui gli infortuni importanti avuti dal giocatore. Ora stiamo pensando a lui come un possibile rinforzo per la nostra rosa. Se venisse in prestito sarebbe una buona opzione".

Il Valencia rimane dunque in prima fila, concorrente più decisa e più accreditata, per l'arrivo di Rafinha. In seconda c'è la Fiorentina, che secondo i media spagnoli sta pensando proprio all'ex interista per rinforzare la rosa di Montella.