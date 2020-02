Retroscena Radu: "Stavo andando in sede all'Inter, poi mi ha chiamato il Parma"

Ionut Radu svela come è nato il suo passaggio al Parma: "Non sapevo cosa fare, poi mi è arrivata la telefonata e ho scelto di venire qui".

Ionut Radu al si arricchisce di un curioso retroscena. A svelarlo, in conferenza stampa, è lo stesso portiere passato dal (via ) ai ducali nella finestra di gennaio.

Radu, durante la sua presentazione, ha raccontato come è nata l'operazione che lo ha portato in Emilia dopo aver perso il posto al Grifone col ritorno di Perin.

"Stavo andando in sede all’Inter per parlare del mio futuro perché non sapevo cosa fare, alla fine è arrivata la telefonata e mi sono detto di venire al Parma, non c’era molto da decidere. Ho scelto di venire qua".

Radu si è trasferito alla corte di D'Aversa in prestito secco fino a giugno: a lui il compito di non far rimpiangere l'infortunato Sepe.