Radu tiene il pallone, Rui Patricio fa cadere l'avversario involontariamente: parapiglia

Tutti contro tutti vicino alla panchina della Lazio a pochi minuti dalla fine: 'colpa' dell'episodio tra Rui Patricio e Radu.

Un Derby è sempre un Derby e le scintille tra le due squadre sono sempre dietro l'angolo. Soprattutto in quello di Roma. A pochi minuti dal termine del match, con la Lazio in vantaggio grazie alla rete di Felipe Anderson nel primo tempo, parapiglia in seguito al contatto Rui Patricio-Radu.

Ștefan Radu, in panchina per tutta la durata dell'incontro, ha raccolto un pallone vagante in fallo laterale, tenendolo più del dovuto secondo Rui Patricio, corso verso il giocatore biancoceleste, nei dintorni delle panchine, per recuperare la sfera e far ripartire il gioco velocemente.

Nel tentativo di prendere il pallone a Radu, che esitava a consegnarlo a Rui Patricio, il portiere giallorosso è andato a prenderlo direttamente dalle braccia del giocatore rumeno: nel contatto, il difensore è caduto a terra, scatenando l'ira della panchina biancoceleste.

Orsato ha ammonito solamente Rui Patricio e Radu in seguito al parapiglia verificatosi a bordo campo. Nessun altro giallo per gli altri giocatori, separati da dirigenti e compagni.