RAC1 sicura: il Barcellona vuole sostituire Valverde con Xavi

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa di Spagna, il Barcellona punta sul giovane tecnico dell'Al-Sadd per il prosieguo della stagione.

Il 2020 si apre con una possibile bomba sulle panchine europee. D'elite. Il , infatti, sta pensando a Xavi come suo nuovo allenatore al posto di Valverde, sì Campione della in carica, ma deludente in e spesso osteggiato dai tifosi blaugrana.

Secondo l'emittente catalana RAC1, il Barcellona si troverebbe già a Doha per convincere Xavi ad accettare la panchina della sua vecchia società, in cui ha fatto la storia del calcio mondiale. Attualmente l'ex centrocampista spagnolo allena l'Al-Sadd, la sua prima squadra da tecnico, dopo aver chiuso la carriera proprio con tale club.

Nella serata di giovedì il Barcellona ha perso la semifinale della Supercoppa di , rimontato dall' , mandando su tutte le furie sia Bartomeu, che i tifosi. Quest'ultimi vogliono un'immediato cambiamento, ben prima degli ottavi di Champions previsti a febbraio.

Il club ha inviato il direttore sportivo Eric Abidal e il CEO Oscar Grau per parlare con il tecnico. Sarà proprio il francese, compagno di Xavi per diverse gloriose stagioni al Barcellona, a provare a convincerlo. Dipenderà tutto dalla volontà di un ex fuoriclasse, che ha però appena iniziato il percorso da allenatore: il rischio di bruciarsi è alto.

Xavi, tra i migliori centrocampisti della storia, ha giocato nel Barcellona dal 1998 al 2015 vincendo una serie incredibile di trofei, studiando da allenatore in campo sotto Guardiola, Van Gaal, Luis Enrique, Rijkaard e altri grandi maestri passati sulla panchina catalana.

Per questo motivo il Barcellona sarebbe convinto che Xavi possa essere utile alla causa dopo neanche un anno da allenatore professionista: la bomba di mercato è stata sganciata, ora starà all'ex idolo tornare in Catalogna in grande stile.