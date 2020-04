RAC-1: Pjanic per Arthur, idea di scambio tra Juventus e Barcellona

Nelle ultime ore hanno preso corpo le voci che vorrebbero Juventus e Barcellona ad un tavolo per discutere lo scambio tra Pjanic e Arthur.

La crisi economica che il Coronavirus lascerà dietro di se si avvertirà, per forza di cose, anche nel mondo del calcio. Per questo motivo, la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere molto diversa da quelle degli ultimi anni.

I prezzi dei vari cartellini dovrebbero diminuire in maniera sensibile, mentre di riflesso dovrebbero aumentare i numeri degli scambi. Molti tra i migliori giocatori d’Europa potrebbero quindi cambiare casacca facendo il percorso inverso di altri colleghi e, nelle ultime ore, hanno preso vigore le vorrebbero e pronte a sedersi ad un tavolo per discutere concretamente di uno scambio che avrebbe del clamoroso: quello che porterebbe Arthur in bianconero e Miralem Pjanic in blaugrana.

Secondo quanto riportato dall’emittente iberica 'RAC-1', è proprio questa l’idea sulla quale i due club starebbero lavorando. I primi colloqui sarebbero già stati avviati, anche se la trattativa non può ancora definirsi in fase avanzata.

Qualora l’operazione dovesse andare in porto, la Juventus si garantirebbe un centrocampista ancora giovane ma che, grazie alle sue grandi qualità e alla sua visione di gioco, è stato capace di ritagliarsi molto spazio a Barcellona nelle ultime due stagioni, mentre i catalani si assicurerebbero un regista al quale affidare le chiavi della mediana.