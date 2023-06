Rabiot rinnova con la Juventus per un anno: accordo ai dettagli

Adrien Rabiot e la Juve ancora insieme: il francese ha deciso di prolungare fino al 2024 il contratto in scadenza con i bianconeri.

Adrien Rabiot giocherà nella Juventus anche nella stagione 2023/24: ormai non ci sono più dubbi sul prosieguo dell'avventura in bianconero del francese, vicinissimo alla firma del rinnovo del contratto in scadenza tra quattro giorni.

Come riferito da 'Sky Sport', dopo l'ottimismo dei giorni scorsi mancano solo gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale del prolungamento fino al 30 giugno 2024, dunque di un anno in più. Le parti sono davvero ad un passo dall'intesa totale.

Rabiot sarà una sorta di nuovo acquisto per la Juventus: proprio quando l'addio sembrava l'ipotesi più probabile, si è verificata la svolta che sancirà la permanenza dell'ex PSG a Torino, dove arrivò in qualità di parametro zero nel 2019.

Alla fine ha sortito effetto la grande opera di convincimento dei compagni di Rabiot, tempestato con innumerevoli messaggi d'affetto che si sono rivelati decisivi nella sua scelta.

Svanita in pochissimo tempo la tentazione di un approdo al Manchester United, il quale avrebbe formulato un'offerta oggetto di riflessione: Allegri riavrà il suo pupillo, autore di 11 goal in una stagione eccezionale dal punto di vista personale.