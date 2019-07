Rabiot conquistato dalla Juventus: "Sono in un grande club"

Il nuovo centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, svela: “Prima di venire ho parlato con Buffon, lui mi ha detto tutto del club”.

Come spesso capitato nelle ultime sessioni di calciomercato, la è tra i club più attivi in assoluto. In attesa di accogliere De Ligt, il club bianconero ha già chiuso le trattative che hanno portato alla corte di Maurizio Sarri giocatori del calibro di Ramsey, Luca Pellegrini, Buffon, Demiral e Rabiot.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Proprio il centrocampista francese, parlando ai microfoni di JTV, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trasferimento a .

“La Juventus è un grande club che ha storia e prestigio, sono molto contento di essere qui. Uno dei motivi che mi ha portato a scegliere la è quello che volevo migliorare, far salire la mia carriera ad un livello superiore. Qui giocherò insieme a calciatori eccellenti, non c’è posto migliore per crescere e continuare ad imparare”.

L’ex centrocampista del ha parlato delle sue caratteristiche tecniche.

“Sono mancino, mi piace fare di tutto. Mi sento un calciatore offensivo, mi piace attaccare ma anche di difendere. Come si usa dire oggi, sono un giocatore box-to-box”.

Rabiot ha svelato quanto importante sia stato il ruolo di Buffon per la sua scelta.