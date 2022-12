Rabiot è alla Continassa: rientro anticipato per alimentare la rincorsa della Juventus

Il francese è tornato in Italia dopo le fatiche mondiali: vacanze più corte per riprendere da dove aveva lasciato con la maglia della Juventus.

Ha preferito accorciare le vacanze che gli sarebbero spettate di diritto dopo i Mondiali, tutto per rigettarsi anima e corpo sulla causa della Juventus: Adrien Rabiot è rientrato in Italia e oggi era presente alla Continassa, segno della voglia di incidere in bianconero come fatto prima della rassegna iridata.

Il volto intristito dalle critiche ricevute dai tifosi ha ben presto lasciato il posto ai tratti gioviali delle esultanze a cui Rabiot ha abituato in questa prima parte di stagione: ben cinque tra campionato e Champions, unitamente ad ottime prestazioni che lo hanno proiettato in Qatar al meglio della condizione fisica e mentale.

Deschamps ne ha fatto uno dei punti fermi del centrocampo ed è stato ripagato con il goal e l'assist messi a referto all'esordio contro l'Australia: Rabiot ha giocato da titolare tutte le altre partite ad eccezione di quelle con la Tunisia (ininfluente nell'economia del girone) e il Marocco, quest'ultima saltata per colpa di un virus influenzale che ha colpito anche altri componenti del gruppo transalpino.

Alla fine a prevalere è stata la delusione per non essere riuscito ad alzare al cielo la Coppa del Mondo, proprio come quattro anni e mezzo prima in Russia: allora rimase a casa per demeriti propri, mentre i connazionali facevano festa per il secondo titolo mondiale a discapito della sorprendente Croazia.

Di quel Rabiot sembra essere rimasto poco o nulla: Allegri lo ha rimesso al 'centro del villaggio', senza far mai mancare attestati pubblici di stima anche nei periodi più bui, quando l'epilogo più scontato era quello di un addio, poco importa se con cessione del cartellino o a parametro zero.

Improvvisamente, quel contratto in scadenza a giugno 2023 è diventato oggetto di discussione all'interno del board juventino, forte della trasformazione dei fischi in applausi che hanno cambiato la storia di Rabiot con la 'Vecchia Signora': con l'unica incognita relativa al finale, con l'ipotesi più lieta di una permanenza che non dispiacerebbe affatto ad Allegri. E non solo.