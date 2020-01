La rabbia di Criscito: confronto col Genoa, la Fiorentina fissa le visite

Intrigo legato a Domenico Criscito nelle ultime ore di mercato: la Fiorentina prova a strapparlo al Genoa. Faccia a faccia tra giocatore e società.

Un vero e proprio intrigo di mercato, tra Genova e Firenze, tra e . Dopo Kouamé, un altro giocatore può passare dal rossblù al viola: Domenico Criscito, il capitano e il simbolo dei liguri. La cui situazione, però, sembra molto delicata.

Come spiega 'Tuttosport', la volontà del giocatore fino a pochi giorni fa era quella di rimanere in rossoblù. L'apertura però della dirigenza alla proposta della Fiorentina gli avrebbe provocato una forte arrabbiatura.

Già negli scorsi giorni, appena uscita la voce, il numero 4 rossoblù su Instagram aveva lasciato intendere il suo stato d'animo. Poi però le carte in tavola sono cambiate. Tanto che la Fiorentina avrebbe già programmato le visite mediche.

In Toscana sono sicuri, ma Criscito non avrebbe ancora preso la sua decisione. Avrebbe richiesto un colloquio con la dirigenza per chiarire. E forse trovare la soluzione del giallo.