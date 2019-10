Rabbi Matondo: l'ala dello Schalke sulle orme di Sancho e Sane

Matondo ha lasciato il Manchester City per la Bundesliga a gennaio ed ora conta di essere la grande sorpresa stagionale del club.

Ha lasciato il club nel 2016, ma tutti i fans dello rimangono legati a Leroy Sane. Uno degli esterni più importanti del calcio mondiale che ha ancora tanti sostenitori in in seguito al passaggio al Manchester CIty. Proprio da tale club è approdato il suo possibile erede, ovvero Rabbi Matondo.

Matondo ha di fatto effettuato il passaggio inverso, finito allo Schalke nel gennaio 2019 dopo aver lasciato il Manchester CIty per 10 milioni. Sotto Wagner, è pronto ad esplodere in seguendo così le orme di Sane e ovviamente di Sancho.

Dopo aver iniziato la sua formazione calcistica al City, Matondo è stato ripreso da City nel 2016. Con i giovani Citizens ha impressionato alla pari di Jadon Sancho e Phil Foden, arrivando ad essere decisivo con la squadra Under 23 di Manchester.



Le grandi d'Europa hanno cominciato ad interessarsi a lui, estasiate da una velocità da record, tanto che Matondo può coprire i venti metri in 2,62 secondi. In precedenza il più veloce e con il dato più importante in questo senso era Sane: battuto proprio dal nuovo arrivato.

Una volta che il nazionale tedesco ha appreso del successo di Matondo, ha sfidato l'adolescente a una gara uno contro uno, in cui il giovane è uscito nuovamente vincitore:

"Non sono particolarmente colpito dal fatto di essere stato il giocatore più veloce. E' importante oggi, ma non è tutto".

Matondo voleva diventare grande con il Manchester CIty, ma la concorrenza nel club di Guardiola era troppo alta: con Sane, Raheem Sterling, Riyad Mahrez e Bernardo Silva davanti a sé, meglio espatriare.

Guardiola era consapevole del possibile addio di Matondo e ha cercato di trattenerlo:

"È un talento, incredibilmente veloce, so quanto sia bravo. Questo club funziona bene. Ci fidiamo dei giovani dell'accademia, ma devono essere pazienti per rimanere, se vogliono andarsene, se ne vanno".

Matondo ha così preso l'irrevocabile decisione di lasciare il per continuare altrove. Arrivato allo Schalke è stato subito spedito in campo, subentrando negli ultimi 15 minuti della gara persa 2-0 contro il Monchengladbach.

Due settimane dopo ha giocato titolare contro il , ma la dura situazione di classifica rischiava di metterlo da parte. L'arrivo di Wagner come sostituto di Tedesco ha regalato speranza a Matondo, nonostante l'infortunio subito prima dell'inizio della stagione ufficiale.

Inserito tra i titolari per la prima volta da febbraio nel match contro l'RB il 28 settembre, ha mostrato grandissime cose. Con la sua velocità ha creato grossi problemi agli avversari, tra i favoriti per la corsa Champions, segnando anche un goal nel 3-1 finale.

Vista la storia simile, molti si aspettavano un impatto alla Sancho per Matondo. Durante la sua prima stagione al Borussia l'ex ala del City ha segnato 12 goal e messo a segno 17 assist. Vincendo il titolo di miglior NxGn di Goal grazie a quanto dimostrato alla sua prima stagione tedesca.

A TalkSport, Matondo ha confessato di aver sentito Sancho:

"Quando sono arrivato in Germania, Jadon mi ha scritto. Mi ha dato consigli e spiegato come vanno le cose in Germania, è stato bello parlare con lui e ascoltare ciò che ha vissuto".

Da allora Matondo si è trasferito nel suo appartamento dopo aver iniziato la sua vita in Germania in una stanza d'albergo con suo padre e suo fratello, e frequenta regolarmente le lezioni di tedesco dopo l'allenamento.

Replicare i risultati di Sancho potrebbe essere dura per Matondo, ma ciò non significa che non possa diventare una delle migliori ali della Bundesliga. Con la ripresa in classifica dello Schalke, davanti a sè ci può essere una grandissima opportunità.