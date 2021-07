Quattro gare, zero vittorie: precampionato da incubo per il Bayern di Nagelsmann

Il Bayern Monaco si avvicina all'inizio della stagione con un precampionato negativo in termini di risultati: fin qui zero vittorie per Nagelsmann.

Sicuramente poteva andare meglio. Vero, sì: "calcio d'agosto, non ti conosco", come si dice. Soprattutto se si parla di Top club europei e di una stagione post Europei o Mondiali, con i nazionali al rientro dagli impegni: il precampionato del Bayern Monaco, fin qui, fa comunque strano.

Nessun allarmismo eccessivo, né processi: alla fine di luglio, e contestualmente all'inizio di agosto, Julian Nagelsmann, però, non ha ancora centrato la prima vittoria sulla panchina dei bavaresi: e questo è un fatto.

L'allenatore "prodigio", come definito in molti vista la sua giovane età e l'ottimo lavoro svolto alla guida di Hoffenheim e Red Bull Lipsia, allenatore tedesco dell'anno nel 2017, ha trovato non poche difficoltà dopo la nomina da tecnico del Bayern, panchina ereditata da Flick, che negli scorsi anni ha vinto praticamente tutto.

Quattro sono state fin qui le amichevoli del precampionato dei bavaresi: all'esordio, il 17 luglio, hanno perso contro il Colonia per 3-2, salvo poi pareggiare contro l'Ajax, una settimana dopo, per 2-2. Pochi giorni fa altra sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach per 0-2 e oggi quella dell'Allianz Arena contro il Napoli di Luciano Spalletti, che si è imposto per 0-3 grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete di Machach.

"Può essere che qualcosa non sia andata per il meglio. Abbiamo bisogno di tempo", aveva affermato prima della sfida contro gli uomini di Spalletti.

Un pari e tre sconfitte, ma bisogna ammettere che lavorare senza numerosi nazionali, rientrati negli scorsi giorni e schierati proprio contro gli azzurri, non è mai semplice, anche se ti chiami Bayern Monaco.

Tra meno di una settimana il primo impegno ufficiale, l'esordio in Coppa di Germania contro il Bremer SV: Nagelsmann e i suoi ragazzi ci arrivano senza vittorie nel precampionato, un'eccezione e insieme un fatto straordinario, in attesa di una stagione che vedrà, come sempre, i bavaresi tra i favoriti in Bundesliga e tra le Top d'Europa, ma con qualche incognita in più.