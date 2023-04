Quarto rigore consecutivo per la Roma: sul dischetto va Cristante e non Pellegrini

Quarta gara di fila con rigore a favore per la Roma: stavolta a tirare è Cristante, con palla ancora sul palo dopo l'errore di Pellegrini in Olanda.

Il calcio di rigore sta diventando una costante per la Roma: nelle ultime quattro uscite tra Serie A ed Europa League, i giallorossi ne hanno sempre avuto uno a favore.

Non fa eccezione il match contro l'Udinese, sbloccato da Bove che ha raccolto il pallone calciato precedentemente sul palo da Cristante: non da Pellegrini, che ha lasciato l'onere al compagno dopo aver stampato egli stesso il legno al 'De Kuip' di Rotterdam giovedì.

Statistica non eccezionale dal dischetto per Cristante che, su cinque tentativi, ha gioito soltanto in due circostanze: peraltro uno degli errori commessi si riferisce ad un Udinese-Atalanta 2-1 del 29 ottobre 2017, quando ancora vestiva la maglia nerazzurra. I friulani, insomma, non gli portano benissimo.

Sta pesando e non poco, dunque, l'assenza forzata di Dybala, autentico specialista che contro la Sampdoria e il Torino aveva fatto centro dagli undici metri.